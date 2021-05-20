ABD'den Hindistan'a 500 milyon dolardan fazla yardım

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:00

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde yardım yaptığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, bugüne kadar Hindistan'a gönderilmek üzere eyalet hükümetleri, Amerikalı şirketler, özel kuruluş ve kişilerden 500 milyon dolardan fazla yardım toplandığını belirtti.

Salgından etkilenen diğer Güney Asya ülkeleri için de yardım hazırlığında olduklarını söyleyen Psaki, salgının etkisi altındaki ülkelere 60 milyonu AstraZeneca, 20 milyonu onaylanmış diğer Kovid-19 aşıları olmak üzere 80 milyon doz aşı dağıtma hazırlığında olduklarını ifade etti.

Söz konusu aşıların ne şekilde hangi ülkelere dağıtılacağına ilişkin müzakerelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.