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Dünya

ABD'den hipersonik silah! Yıllardır beklenen plan açıklandı

ABD Savunma Bakanlığı, hipersonik silah teknolojilerinin araştırılması ve benimsenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesinin planlandığını duyurdu.

DHA04 Aralık 2020 Cuma 18:09 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 18:09
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Hipersonik silahlar konusunda Çin ve Rusya’nın gerisinde kaldığı düşünülen ABD’de, Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı. 

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Araştırma ve Mühendislik Savunma Müsteşarı, 30 Aralık 2020 tarihine kadar, Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile istişare halinde, kongre savunma komitelerine, havadan fırlatılan ve havadan sahaya çıkma için uygulanabilir bir strateji ve bu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hipersonik silah kapasitesi geliştirilecektir” denildi.

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