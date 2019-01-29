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ABD Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi 'bilgi hırsızlığı ve dolandırıcılık' ile suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçladı.

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ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi "ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak" ve "bankaları dolandırmak"la suçladı. Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou hakkında şirketin İran ile faaliyetleri konusunda ABD bankalarını yanlış yönlendirdiği suçlamasında bulunuldu. 
 
AA'nın haberine göre; Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Huawei'ye açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirildi.
 
Huawei'nin "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı" gibi suçlarla adaleti engellediği öne sürülen açıklamada, şirketin aynı zamanda ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, Kanada'da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın ABD'ye teslimi i çin resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi.
 
Mıng, ABD'ye teslim edilmesi durumunda Huawei'nin İran ile faaliyetleri konusunda "ABD bankalarını yanlış yönlendirmek" başta olmak üzere 13 ayrı suçtan yargılanacak.
 
HUAWEİ KRİZİ
 
Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.
 
Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng’ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.
 
Çin tarafı, Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.
 
Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıkarıldığı mahkemece 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.
 
Kanada hükümetinden 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı ancak bunlardan 8'inin serbest bırakıldığı bildirilmişti.
 
Kanada makamları, Çin hapishanelerindeki vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

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