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Dünya

ABD'den Husilere destek veren İran'a mesaj: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını belirterek, 'Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız' uyarısında bulundu.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 06:40 - Güncelleme:
ABD'den Husilere destek veren İran'a mesaj: Sonuçlarına katlanacaksınız
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten Yemen'deki Husilere destek veren İran'a çok sert uyarı geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden "İran'a mesaj" başlıklı bir paylaşım yapan Hegseth, "Husilere verdiğiniz ölümcül desteği görüyoruz. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın "Amerikan ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bildiğini" kaydeden Hegseth, Tahran'ın bu konuda "daha önce uyarıldığını" hatırlattı. İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını ifade eden Hegseth, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulundu.

TRUMP HUSİLERİ HEDEFE KOYMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirmeye başlamıştı. Misilleme olarak ABD gemilerini ve dronlarını hedef alan Husiler ayrıca İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

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