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Dünya

ABD'den, Irak ile ''stratejik müzakere süreci'' hamlesi

ABD yönetiminin, Irak hükümetiyle stratejik müzakerelere başlama kararı aldığı bildirild

AA05 Nisan 2020 Pazar 18:54 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 18:54
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Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Toller'i Bağdat'taki hükümet sarayında kabul etti.

Görüşmede, ABD Büyükelçisi, ortak çıkarların gerçekleştirilmesi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kararların alınmasıyla alakalı ülkesinin Irak hükümetiyle "stratejik müzakere süreci" başlatmak istediğini ifade etti. Abdulmehdi de bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

Açıklamaya göre, Matthew Toller, Adil Abdulmehdi'den müzakere heyetinin ve tarihinin belirlenmesini de talep etti.

Abdulmehdi hükümeti, daha önce defalarca İran ve ABD arasında Irak'ta yaşanan çekişmelerden dolayı Washington yönetiminden müzakere süreci için talepte bulunmuştu.

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