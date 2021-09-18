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Dünya

ABD'den Irak kararı!

ABD yönetimi, Afganistan'ın ardından Irak'tan da askerlerini çekiyor. Amerikan muharip birlikleri geri dönecek, sadece eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak.

18 Eylül 2021 Cumartesi 08:28 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 08:28
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ABD askerleri sahadan çekilmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilen ABD, şimdi de Irak'taki askelerini çekiyor. Alman DW ajansındaki habere göre Irak, ABD'nin ülkedeki muharip askerlerinin sayısının azaltılması için Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. İki ülke askeri heyetleri arasında Bağdat'ta varılan güvenlik anlaşması uyarınca ABD'nin Irak'taki üslerdeki asker sayısı ve kapasitesinin azaltılacağı bildirildi.

AY SONUNA KADAR

Irak haber ajanslarının aktardığı resmi açıklamada, "İki taraf, Irak'ın batısındaki Ayn'ul Esad Askeri ve ülkenin kuzeyindeki Erbil üslerindeki Amerikan muharip birlikleri ve kapasitesinin azaltılması işlemlerinin eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasında mutabık kalmıştır" ifadesi yer aldı. Washington yönetimi de temmuz ayında yaptığı açıklamada Irak'taki muharebe misyonunu resmen sona erdirerek sadece Irak ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık sağlamayı planladığını açıklamıştı. ABD ve Irak hükümetlerinin temmuz ayındaki ortak açıklamasında Irak'taki mevcut Amerikan muharip birliklerinin yıl sonuna kadar ülkeden çekileceği kaydedilmişti. Beyaz Saray, Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunduğunu, gelecekte ülkede konuşlu asker sayısının, misyonun değişen ihtiyaçlarına göre belirleneceğini açıklamıştı.

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