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Dünya

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: “Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var”

ABD Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına çağrıda bulunarak, “Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var” açıklamasını yaptı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 22:36 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 22:40
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke vatandaşlarını tahliye operasyonları gerçekleştiriyor. ABD Bağdat Büyükelçiliği, tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan’dan itibaren ülkelerine geri dönmek isteyen ABD vatandaşları için uçuş hazırladıklarını belirtirken, fiyatı 3 bin 500 dolar civarında olacak ekstra uçuşların da bulunacağını duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 820 korona virüs vakası bulunurken, 54 kişi öldü ve 226 kişi iyileşerek taburcu oldu.

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