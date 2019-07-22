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ABD'nin, İran İHA'sını sinyal bozucu sistemle düşürdüğü iddia edildi

ABD donanmasının, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği yeni savunma sistemiyle İran'a ait İHA'yı düşürdüğü ileri sürüldü.

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Military.com internet sitesinde yer alan, ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan habere göre, ABD'nin ürettiği yeni "MRZR LMADIS" adı verilen İHA-savar savunma sisteminin binlerce metre uzaktan İran'a ait bir İHA'yı sinyallerini karıştırarak düşürdüğü belirtildi.
 
Haberde USS Boxer adlı amfibi çıkarma gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken, İran'a ait sabit kanatlı bir İHA'nın tehdit  mesafesine yaklaşması üzerine, "savunma hamlesi" olarak düşürüldüğü ifade edildi.
 
Küçük bir asker cipe yüklü olan elektronik harp sisteminin test amacı dışında ilk kez kullanıldığı kaydedildi.
 
Komuta modülü ve sensör modülü olmak üzere iki kısımdan oluşan sistemin, tehditleri radar sensörleri, kameralar, radyo frekans detektörleri ve sinyal bozucularla tespit etme ve uzaktan sinyal bozucularla etkileyerek düşürme kapasitesi olduğu belirtildi.
 
Sistemin daha önce karada ve denizde test edildiği açıklandı. 
 
İran söz konusu iddayı reddetti.

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