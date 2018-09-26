Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den İran ve Avrupa ülkelerine tehdit: Bu en zararlı adımdır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için yeni bir mekanizma kurma planına, 'Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır.' diyerek tepki gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pompeo, New York'ta katıldığı bir panelde, İran yönetimine yönelik  sert uyarılarını sürdürdü.
 
İran'ın bölgeye ve dünyaya tehdit oluşturduğunu dile getiren Pompeo,  bazı ülkelerin ise buna destek olduğunu savundu.
 
"Son derece rahatsızız"
 
Bakan Pompeo, "ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a  uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını  duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve  küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diye konuştu.
 
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran  nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve  İran'ın dışişleri bakanları bir araya gelmiş, toplantı ardından okudukları  bildiride, katılımcıların İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak  için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda  anlaşma sağladığı belirtilmişti.
 
Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere  güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve  uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyurulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA