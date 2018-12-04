ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Biz değil, İran ve Çin uluslararası düzenin altını oyuyor

Önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund'da bir konuşma yapan Pompeo, ABD dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının "siyasi bir uyanış çağrısı" olduğunu ifade eden Pompeo, birliğin bu çerçevede vatandaşların ihtiyaçlarını yeterince yerine getirip getiremediğini sorgulaması gerektiğini söyledi.

Pompeo, "Avrupalı dostların" zaman zaman ABD'yi uluslararası ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmemekle suçladığını anımsatarak, ABD yönetiminin uluslararası düzende tekrar egemen olma yolunda çaba sarf ettiğini, dostlarını göz ardı etmediğini ve tüm müttefiklerin de bu yönde hareket etmesi gerektiğini savundu.

Pompeo, "ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi geleneksel lider rolüne geri döndürüyor. Hiçbir güç ulus devletlerin üzerinde değildir. Ulus devletler demokratik özgürlüklerin ve milli çıkarların garantörüdür." diye konuştu.

"İran ve Çin düzenin altını oyuyor"

ABD'nin "diğer demokrasilerin" de yardımıyla "liberal düzeni onaracağını" savunan Pompeo, "Trump, yeni bir liberal düzen inşa ediyor. Bu düzen savaşları önleyecek ve refahı artıracak." ifadesini kullandı.

Pompeo, "Biz değil, İran ve Çin uluslararası düzenin altını oyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin işlevsel olduğunu düşündüğü uluslararası organizasyonlara ve anlaşmalara destek verdiğini kaydeden Pompeo, "Anlaşmalar bozulduğunda ihlal edenlerle yüzleşilmesi gerekir ve bu durumda anlaşmalar düzeltilmeli veya iptal edilmelidir." dedi.