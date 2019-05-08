ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi
ABD'nin İran'a çok yakında yeni yaptırımlar uygulayacağı bildirildi.
Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, ajansa konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'a "çok yakında" yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.
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