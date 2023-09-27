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Dünya

ABD'den İran'ın İHA üretimine destek veren kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın İHA üretimine destek olan ve hassas parçalar sağlayan İran, Çin, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'den 5 kuruluş ile 2 kişiye yaptırım uyguladı.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
ABD'den İran'ın İHA üretimine destek veren kişi ve kuruluşlara yaptırım
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ABD, yeni yaptırımlar ile İran'ın İHA üretiminde kullandığı tedarik zincirini hedef aldı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın İHA üretimine destek olan ve hassas parçalar sağlayan İran, Çin, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'den 5 kuruluş ile 2 kişiye yaptırım uyguladı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin ve kuruluşların İran'ın ürettiği Shahed tipi İHA'larda kullanılan kritik bir bileşen olan servo motorlar ile ilgili tedariki, sevkiyatı ve finansal işlemleri kolaylaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Shahed-136 tipi İHA'lar kullandığına dikkat çekilerek, yaptırım uygulananlar tarafından tedarik edilen servo motorlardan birinin yakın zamanda Ukrayna'da düşürülen Shahed-136'nın kalıntılarında bulunduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran yapımı İHA'ların Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Rusya için önemli bir araç olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "ABD, müttefikleri ve ortakları ile koordinasyon içinde, İran'ın İHA'larını Rusya'ya, Orta Doğu'daki vekillerine ve diğer istikrarsızlaştırıcı aktörlere dağıtmasına katkıda bulunanlardan hesap sormaya devam edecektir" dedi.

  • ABD Hazine Bakanlığı
  • İran

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