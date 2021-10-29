ABD'den İran'ın insansız hava aracı programıyla bağlantılı 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım

AA 29 Ekim 2021 Cuma 18:40 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 18:41

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) İran'ın İHA programıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Devrimi Muhafızları'nın İHA programlarına ve Kudüs Gücü'ne kritik destek sağlayan, aralarında Devrim Muhafızları'nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed Aghajani'nin de bulunduğu 4 kişi ile 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, açıklamasında, İran'ın bölge genelinde İHA'ların kullanımını yaygınlaştırmasının uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.