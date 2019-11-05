23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7424
  • 6,3927
  • 277.166
  • 100088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’den İranlı önemli isimlere yaptırım kararı!

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu İranlı 9 isme ve bir kuruma karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Hazine Bakanlığı İranlı önemli 9 isme ve bir kuruma yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bakanlığın yaptırım kararı aldığı isimler ise, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ,Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Dini Lider Ayetullah Hamaney’in ofis Başkanı Muhammed Golpeyani, Özel İşler Birimi Yardımcısı Vahit Heganiyan, Savunma Sanayi Danışmanı Hüseyin Dehkan ,eski Meclis Başkanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Haddad Adil ve Hatem- ul Enbiya karargahı komutanı Golam Ali Reşit oldu.
 
Bakanlığın 9 ismin yanı sıra İran Silahlı Kuvvetleri’ne de yaptırım uygulama kararı verdiği kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı daha öncede İran Devrim Muhafızlarını ve bazı önemli askeri isimleri yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

Pakistan tazminat ödemekten Başkan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Pakistan tazminat ödemekten Başkan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför hakkında yeni gelişme

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför hakkında yeni gelişme

WhatsApp grubundaki paylaşımları tepki gören doktor açığa alındı

WhatsApp grubundaki paylaşımları tepki gören doktor açığa alındı

Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Dünyayı sarsan olayda kan donduran ayrıntılar! 'Ölüyorum, çünkü...'

Dünyayı sarsan olayda kan donduran ayrıntılar! 'Ölüyorum, çünkü...'
 

POPÜLER HABERLER

Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA