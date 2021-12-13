ABD'den işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine izin

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 00:22 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 00:23

ABD Hazine Bakanlığı, işçi dövizlerinin Afgan bankaları aracılığıyla dahil olmak üzere Afganistan'a gönderilebilmesine izin veren genel bir lisans yayımladı.

Finans kurumlarına yönelik söz konusu izinle, insanların Afganistan'daki ailelerine maddi destek sağlamaya devam edebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçler Afganistan'dan geri çekilmişti.



Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini durdururken, ABD Hazine Bakanlığı Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervlerini dondurduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayında ise Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.

Finansal hizmetler sunan Western Union ve MoneyGram International da Taliban'ın ülke yönetimini devralması sonrası operasyonlarını askıya almış, eylül ayında ise Afganistan'a para transfer hizmetlerine yeniden başlamıştı.