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Dünya

ABD'den İsrail karşıtı Suudi Arabistan hakkında açıklama: Normalleşmeye olumlu bakıyorlar

ABD, iki devletli çözüme ulaşmadan İsrail'i tanımayacaklarına ilişkin açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna 'olumlu' baktığını savundu.

AA23 Ocak 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
ABD'den İsrail karşıtı Suudi Arabistan hakkında açıklama: Normalleşmeye olumlu bakıyorlar
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirebilmesinin halen mümkün olduğunu savunan Kirby, "7 Ekim'den önce çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Halen de sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Suudi Arabistan da dahil bölgedeki ortaklarımızdan olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

Kirby, ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin iki devletli çözüme ulaşma konusunda ek fırsatlar ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, CNN'e verdiği röportajda, ülkesinin Filistin devletinin kurulması için uygun bir yol açılmadan İsrail'i tanıyamayacağını ve Gazze'nin yeniden inşasına yardım etmeyeceğini söylemişti.

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