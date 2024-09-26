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Dünya

ABD'den İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Hizbullah arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve 21 günlük ateşkes çağrısını yinelerken, topyekun savaşın bölgede hiçbir şeye çare olmayacağını vurguladı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
ABD'den İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail-Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Jean-Pierre, bölgede zaten yüksek olan tansiyonun daha da artmasını hiçbir şekilde istemediklerini ve bu sebeple Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu süresince New York'ta bu konuda yoğun diplomasi yürüttüklerini belirtti.

ABD'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD'li Sözcü, bu çabaların bir sonucu olarak hem G7 ülkelerinin hem de bazı Arap ülkelerinin de destekleriyle İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil geçici ateşkes çağrısında bulunduklarını vurguladı ve tüm taraflara bu ateşkes konusunda bir kez daha seslendi.

Jean-Pierre, "(Bölgedeki tansiyona) topyekun bir savaşın cevap olduğunu düşünmüyoruz, bu konuda netiz. Geçici ateşkes için elimizden geleni yapıyoruz, böylelikle ilerlemek için alan açmış oluruz. Söz konusu ortak açıklama İsrailliler ile koordine edilmişti." şeklinde konuştu.

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İSRAİL'DEN OLUMSUZ YANIT

ABD'li yetkililerin halen New York'ta bu konudaki temaslarını sürdürdüğünü anlatan Beyaz Saray Sözcüsü, 21 günlük ateşkes konusunda İsrail'den gelen olumsuz açıklama konusunda ise herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti.

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ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise New York'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtmişti.

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