ABD'den İsrail zulmüyle ilgili açıklama

AA 06 Mayıs 2021 Perşembe 08:22 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 08:22

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistin tarlalarını yakmasına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Jalina Porter, bu durumdan derin endişe duyduklarını ve İsrail'in tek taraflı adımlardan kaçınmasının önemli olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Porter, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin çiftliklerini yakmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür haberlerden derin endişe duyuyoruz. İsrail'in tansiyonu artıracak ve bizi barıştan daha da uzaklaştıracak tek taraflı adımlardan kaçınmasının kritik olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz."

İsrailli yerleşimcileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyüne yakın tarla ve zeytinlikleri ateşe vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.