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Dünya

ABD'den İsrail'e 'İran' teklifi

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, yakın zamanda İsrail'e, 'İran'a karşı ortak askeri planlama' yapmayı teklif ettiği iddia edildi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e 'İran' teklifi
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Axios News'in ABD ve İsrailli kaynaklarına dayandırdığı haberine göre teklif, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın İsrail'e yaptığı ziyarette iletildi.

İsrail ise ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırıya itirazı halinde bunun İsrail'in tek taraflı askeri eylemlerinde elini kolunu bağlayacağı endişesiyle söz konusu teklife "ilgisiz" bir yaklaşım sergiledi.

İsmi açıklamayan bir ABD'li yetkili, İran'a karşı "ortak askeri planlama" yapma teklifinin "İran'ın nükleer programına yönelik ortak saldırı planı olmadığını" vurgularken diğer ABD'li kaynak ise planın İsrail'in "elini kolunu bağlama" amacını taşımadığını ileri sürdü.

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkili ise "fikri (teklifi) reddetmezken bunun uygulamada ne anlama geleceği ve ortak operasyonlara evirilip evirilmeyeceğine" dair açıklama beklediklerine işaret etti.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Phillip Ventura, Axios'a, Savunma Bakanlığı liderlerinin "birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve teşvik etmek için askeri eğitim tatbikatlarına ortak katılımı artırmayı da içerecek şekilde İsrail Savunma Kuvvetleri ile askeri işbirliğini genişletmeye olan ilgiye ilişkin defalarca kamuoyuna açıklamalarda bulunduğunu" söyledi.

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