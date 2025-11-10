ABD'den İsrail'e Refah baskısı iddiası: 200 Filistinli için görüşülüyor

Yediot Aharonot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Refah'ta sarı hattın gerisinde İsrail ordusunun işgali altındaki bölgede kalan yaklaşık 200 Filistinlinin güvenli geçişi için ABD'nin Tel Aviv yönetimiyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.



ABD'nin, Kassam Tugayları üyesi olduğu söylenen Filistinlilerin güvenli geçişine izin vermesi için İsrail'e baskı yaptığı ileri sürüldü.

Sorunun çözümü için sunulan öneriler arasında, bu Filistinlilerin silahlarını bırakmaları karşılığında sürgüne gönderilmesinin de olduğu kaydedildi.

Gazeteye konuşan söz konusu yetkili, "ABD'den büyük bir baskı var ve değerlendirmeler bu konunun bir anlaşmayla çözüleceği yönünde." ifadesini kullandı.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesini istemişti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

