İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den İsrail'e tepki! Filistinli Amerikalı genç katledilmişti
Dünya

ABD'den İsrail'e tepki! Filistinli Amerikalı genç katledilmişti

ABD, Filistinli Amerikalı gencin İsrail askerlerince katledilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bundan ciddi endişe duyduklarını belirtti.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 02:12 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e tepki! Filistinli Amerikalı genç katledilmişti
ABONE OL

ABD yönetimi, 17 yaşındaki Tevfik Hicazi adlı Filistinli Amerikalı gencin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesini "ciddi endişeyle" karşıladığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü 17 yaşındaki gençle ilgili soruyu yanıtladı.

Kirby, ABD yönetimi olarak Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi adlı gencin öldürüldüğü haberlerini gördüklerini ve bundan ciddi endişe duyduklarını belirtti.

İsrail yönetiminden konuyla ilgili kapsamlı bilgi isteyeceklerini kaydeden Kirby, olayın aydınlatılması konusunu da takip edeceklerini aktardı.

Hicazi, Ramallah'ın doğusundaki Uyun el-Haramiye bölgesinde İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurulmuş, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.