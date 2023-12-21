ABD'den İsrailli askerlere ''savaş suçu'' soruşturması

Merhum Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kurduğu DAWN'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "UCM; DAWN tarafından belirlenen, savaş suçu ve insanlığa karşı suç şüphelisi üst düzey İsrailli komutanları soruşturmalı." ifadesi kullanıldı.

İsrailli 40 komutanın isimlerinin UCM Başsavcısı Kerim Han'a iletildiğine işaret edilen açıklamada bu kişilerin, Gazze'de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen ve kasıtlı saldırılarda, açlığın silah olarak kullanılmasında, insani yardım girişinin engellenmesinde ve Gazze'nin abluka altına alınmasında ya doğrudan komuta sorumlusu olduğu ya da bu olaylarda işbirlikçi oldukları aktarıldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI LİSTENİN BAŞINDA



DAWN, söz konusu komutanlardan 3'ünün kimliğini yayımlarken, kalanları da gelecek ay içinde zaman zaman X sosyal medya platformu üzerinden açıklayacak.

Söz konusu 40 kişilik listenin başında ise 9 Ekim'de Gazze için "tam abluka" emrini veren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yer alıyor.

"BU 40 İSRAİLLİ ASKER, İLGİLİ HERHANGİ BİR UCM SORUŞTURMASINDA BAŞ ŞÜPHELİ OLMALIDIR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen DAWN İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, "İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeyen bombardımanlarını, ahlaksız yıkımını ve sivillerin topluca öldürmesini planlayan, emir veren ve yürüten bu 40 İsrailli asker, ilgili herhangi bir UCM soruşturmasında baş şüpheli olmalıdır." ifadesini kullandı.

DAWN İsrail-Filistin Araştırmaları Direktörü Michael Schaeffer Omer-Man ise, "İsrail ceza hukuku, savaş suçları için herhangi bir komuta sorumluluğunu içermiyor. Bu da İsrail mahkemelerinin hiçbir zaman üst düzey İsrailli yetkilileri sorumlu tutmayacağı anlamına geliyor. İsrail, komuta yetkililerini soruşturmaya yönelik en basit adımı bile atmadığı için, UCM'nin yanlış bir karara vardığı tezini ortaya atamaz." görüşünü paylaştı.

DAWN, 28 Kasım'da da İsrail'in Netzah Yehuda taburunun, "kasten öldürme, işkence, insanlık dışı uygulamalar" dahil savaş suçları işlediğine dair rapor yayımlamıştı.