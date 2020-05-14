İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9306
  • EURO
    7,4924
  • ALTIN
    386.008
  • BIST100
    99193
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den itiraf gibi açıklama: Bölgede Rusları çıkmaza sokacağız!
Dünya

ABD'den itiraf gibi açıklama: Bölgede Rusları çıkmaza sokacağız!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi 'İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek' dedi.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 21:09 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 21:09
ABONE OL

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Jeffrey, ABD'nin Suriye'de askeri varlığını devam ettireceğini ve amaçlarının Suriye'de savaşı Rusya için "çıkmaz haline getirmek" olduğunu belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de askeri varlığını devam ettireceğini ve amaçlarının Suriye'de savaşı Rusya için "çıkmaz haline getirmek" olduğunu söyledi.

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde konuşan Jeffrey, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu gücün faydalarını görmeye başladıklarını ifade ederek, ülkesinin Afganistan'da olduğu gibi Suriye'de de çıkmaza girdiği iddialarını reddetti.

ABD'nin Suriye'deki politikasının bölgedeki düşmanlarına baskı uygulamak olduğunu belirten Jeffrey, "Takip ettiğimiz politikanın akıllıca bir politika olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "Burası (Suriye) Afganistan veya Vietnam değil. Burası (ABD için) bir çıkmaz değil. Benim işim bu savaşı Ruslar için bir çıkmaz haline getirmektir." ifadesini kullandı.

81 yaşındaki Hasan dede, Kovid-19'u yendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.