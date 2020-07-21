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Dünya

ABD'den 'Kadirov' kararı: Yaptırım listesine aldı

ABD, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ve ailesine yaptırım kararı aldı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 07:52 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 07:52
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ABD yönetimi, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'u yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Kadirov'un yaptırım listesine alındığını duyurarak, yaptırımın nedeninin Kadirov'un "insan hakları ihlallerinde yer alması" olduğunu vurguladı.

"Dışişleri Bakanlığı, Kadirov'un 10 yıla kadar dayanan aralarında işkence ve yargısız infazların da bulunduğu insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair büyük miktarda güvenli istihbarata sahip." ifadesini kullanan Pompeo, bugünkü kararla Kadirov'un eşi Medni Kadirova ile kızları Aishat ve Karina Kadirova'nın da yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

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