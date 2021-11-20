ABD'den kafaları karıştıran ''Ortadoğu'' açıklaması

Sputnik 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:51 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:57

Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını sürdüreceğini ve gerektiğinde asker sayısını artıracağını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Austin, "Bölgede önemli bir güce sahibiz ve onu desteklemeye devam edeceğiz. Gerekli gördüğümüzde, fazladan güç aktaracağız ve bunu hızlı bir şekilde yapacağız" dedi.

Austin, ABD'nin diplomasiye öncelik verdiğini ve askeri gücü bir destek aracı olarak gördüğüne vurgu yaparak, "Washington, Ortadoğu'da bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı koyabilecek çok taraflı ortaklıkları derinleştirmede ısrar etmeye devam edecek" diye konuştu.

Austin, söz konusu tehditler arasında, koronavirüs salgını, iklim krizi, nükleer silahların yayılmasıyla ilgili sorunları, aşırılık yanlısı grupların faaliyetleri ve İran'ın terörist gruplara desteğini sıraladı.