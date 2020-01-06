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Dünya

ABD'den karar: Irak'tan çıkmaya hazırlanıyoruz

ABD öncülüğündeki koalisyon, önümüzdeki günlerde ve haftalarda güçlerini Irak'tan çekeceğini bildirdi.

06.01.2020  23:07 - Güncelleme: 06.01.2020  23:14

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