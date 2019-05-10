18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1941
  • 6,959
  • 255.594
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı, 'ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı' denildi. Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay verdi. 
 
ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı. 
 
Ajansın bu satış onayını Kongre’ye tebliğ ettiği belirtilen açıklamada, Katar’a daha önce satılan 24 Apache helikopterine ek olarak bu satışın ülkenin yakın hava desteği kabiliyetine katkı sağlatacağı kaydedildi. 
 
Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki askeri dengeleri etkilemeyeceği ifade edildi. 
 
Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir. 30 günün sonunda ABD’nin, Katar’a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlamış olacak.

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

Fani kasırgasında 41 kişi öldü

Fani kasırgasında 41 kişi öldü

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı: Türk kahvesini içmeyi reddetti

Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı: Türk kahvesini içmeyi reddetti

Şakalaşma ölümle bitti

Şakalaşma ölümle bitti

Korkutan manzara! Bursa'da deniz kızıla boyandı

Korkutan manzara! Bursa'da deniz kızıla boyandı

BM: Hol Kampı'da 60 binden fazla DEAŞ militanı tutuluyor

BM: Hol Kampı'da 60 binden fazla DEAŞ militanı tutuluyor
 

POPÜLER HABERLER

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Ramazanda kilo almamak için 10 öneri

Ramazanda kilo almamak için 10 öneri

Bu otomobile bakan hayran kalıyor

Bu otomobile bakan hayran kalıyor

Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait

Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA