İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den katil İsrail askeri Elor Azaria kararı
Dünya

ABD'den katil İsrail askeri Elor Azaria kararı

ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği 'ağır insan hakları ihlali' nedeniyle eski İsrail askeri Elor Azaria'ya vize kısıtlaması getirdi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
ABD'den katil İsrail askeri Elor Azaria kararı
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azaria'nın "işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlaline karıştığı" hatırlatıldı.

Eski İsrail askerine vize kısıtlaması getirildiği belirtilen açıklamada, kendisinin ve birinci dereceden aile üyelerinin ABD'ye "girmeye uygun olmadıkları" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, sivillerin temel hizmet ve ihtiyaçlara erişimini haksız yere kısıtlayan başka kişilere de vize kısıtlaması getirilmesi için adımlar atıldığı kaydedildi.

- ABDULFETTAH EŞ-ŞERİF'İN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Tepki toplayan görüntünün ardından Azaria, İsrail Askeri Mahkemesince yargılanmış ve yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini, Abdulfettah eş-Şerif'in sıktığı kurşun nedeniyle değil, daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" iddia etmişti.

Askeri mahkeme Azaria'yı "taksirle adam öldürmekten" suçlu bularak 18 ay hapse mahkum etmiş, Ağustos 2017'de hapse giren Azaria'nın cezası, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülmüştü.

Azaria, sadece 9 ay hapis yattıktan sonra geçen yıl mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.