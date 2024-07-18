ABD'den katil İsrail askeri Elor Azaria kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azaria'nın "işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlaline karıştığı" hatırlatıldı.

Eski İsrail askerine vize kısıtlaması getirildiği belirtilen açıklamada, kendisinin ve birinci dereceden aile üyelerinin ABD'ye "girmeye uygun olmadıkları" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, sivillerin temel hizmet ve ihtiyaçlara erişimini haksız yere kısıtlayan başka kişilere de vize kısıtlaması getirilmesi için adımlar atıldığı kaydedildi.

- ABDULFETTAH EŞ-ŞERİF'İN ÖLDÜRÜLMESİ



İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Tepki toplayan görüntünün ardından Azaria, İsrail Askeri Mahkemesince yargılanmış ve yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini, Abdulfettah eş-Şerif'in sıktığı kurşun nedeniyle değil, daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" iddia etmişti.

Askeri mahkeme Azaria'yı "taksirle adam öldürmekten" suçlu bularak 18 ay hapse mahkum etmiş, Ağustos 2017'de hapse giren Azaria'nın cezası, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülmüştü.

Azaria, sadece 9 ay hapis yattıktan sonra geçen yıl mayıs ayında serbest bırakılmıştı.