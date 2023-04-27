ABD'den komşuya izin çıktı: 7 milyar dolarını kullanabilecek

ABD hükümetinin fon sağladığı Voice of America'nın Farsça Servisine konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin ismi açıklanmayan bir sözcüsü, İran'ın Güney Kore bankalarında dondurulan 7 milyar dolarlık varlığını insani yardım malzemeleri satın almak için kullanabileceğini söyledi.

Güney Kore bankalarındaki İran'a ait fonların "insani yardım işleri için erişilebilen kısıtlı bir hesapta" tutulduğunu belirten sözcü, İran'da "hukuksuz" şekilde tutuklu bulunan Amerikalıların da bir an önce serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamanın Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un Washington ziyareti sırasında gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen Nournews, Tahran ve Washington'un İran'ın dondurulmuş varlıklarının nasıl serbest bırakılacağı konusunda anlaşmaya vardığını ve bu konuda iki taraftan uzmanlar arasında teknik müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

- İRAN, ABD'NİN TEK TARAFLI YAPTIRIMLARI NEDENİYLE VARLIKLARINA ERİŞEMİYOR

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

ABD'nin NBC News televizyonu 15 Şubat'ta Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Tahran ve Washington'un iki ülkede tutukluların takası ve İran'ın Güney Kore'de tutulan milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılması için Katar ve İngiltere'nin aracılığıyla dolaylı görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde bir anlaşmaya vardık ve Amerikan tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede bir tutuklu mübadelesine tanık olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.