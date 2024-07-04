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Dünya

ABD'den kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna'ya 2,4 milyar dolarlık yeni yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasındaki kanlı savaş devam ederken, Kiev yönetimine yaklaşık 2,4 milyar dolar değerinde yeni yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
ABD'den kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna'ya 2,4 milyar dolarlık yeni yardım paketi
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya "kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını gidermek için" yeni yardımda bulunulacağı duyuruldu. Ukrayna için duyurulan yeni yardım paketinin değerinin yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, paketin, hava savunma sistemleri için mühimmat, toplar ve tanksavar füzeleri içerdiği kaydedildi.

2,2 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT YARDIMI

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonları kullanılarak Patriot ve Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) için 2,2 milyar dolarlık mühimmat yardımı yapılacağı bildirilen açıklamada, 150 milyon dolarlık ek paketin de farklı mühimmat ve lojistik ihtiyaçlarına yönelik olduğu aktarıldı.

EK YARDIM PAKETİNDE NELER VAR?

Açıklamada, Ukrayna için açıklanan 150 milyon dolarlık ek yardım paketinin, HAWK hava savunma sistemi ve hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 ve 105 milimetre top mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavarlar, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatları da içerdiği kaydedildi.

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