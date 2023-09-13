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Dünya

ABD'den Kuzey Kore ve Rusya'ya tehdit! ''Tereddüt etmeyiz''

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamayı kabul etmesi durumunda gerekli adımları atmakta 'tereddüt etmeyeceklerini' belirtti.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
ABD'den Kuzey Kore ve Rusya'ya tehdit! ''Tereddüt etmeyiz''
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore ile Rusya arasında herhangi bir silah transferinin olması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararının ihlal edileceğini hatırlatan Miller, ABD'nin bu konudaki tutumunun da net olduğunu vurguladı.

Miller, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretine ilişkin ise "Neler olduğunu takip edeceğiz ve gerekirse bu kişileri sorumlu tutmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını Pyongyang ile görüşebileceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Miller, Rusya'nın BMGK yaptırımlarını tek taraflı kaldıramayacağına dikkati çekti.

- "KİM-PUTİN GÖRÜŞMESİ MUHTEMELEN SİLAH ANLAŞMASI ÜZERİNE OLACAK"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin "muhtemelen silah anlaşması üzerine olacağını" kaydetti.

Ryder, "Bir toplantı yapılacağını biliyoruz. Anladığımız kadarıyla bu görüşme silah müzakerelerine odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'ye Rusya'ya silah sağlamayacağına dair verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısında bulunan Ryder, bunun Ukrayna'daki "gereksiz savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını" ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Kuzey Kore lideri Kim ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile bir araya gelmişti.

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