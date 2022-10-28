ABD'den Kuzey Kore'ye açık tehdit: Sonunuz olur

ABD Savunma Bakanlığı, ülkenin 2022 yılına ait Ulusal Savunma Stratejisi belgesini yayımlandı. Belgede son haftalarda art arda gerçekleştirdiği silah testleri ile gündeme gelen Kuzey Kore'nin neden olduğu güvenlik riskine değinildi. Washington'un Pyongyang politikasının "ülkenin nükleer, kimyasal, füze ve konvansiyonel yeteneklerinin yol açtığı tehdidi ve özellikle Kim Jong-un rejiminin nükleer silah kullanması durumunda doğacak ciddi sonuçları açıkça ortaya koyduğu" belirtildi. "Kuzey Kore'nin ABD ve müttefikleri ile partnerlerine yönelik herhangi bir nükleer saldırısı asla kabul edilemez ve bu rejimin sona ermesi ile sonuçlanacaktır" denilen belgede, "Kim rejiminin nükleer silaha başvurup da varlığını sürdüreceği hiçbir senaryonun bulunmadığı" vurgulandı.

"ABD NÜKLEER GÜCÜ CAYDIRICILIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımı dışında Doğu Asya'da hızlı stratejik saldırılar da düzenleyebileceğine değinilen belgede, "ABD'nin nükleer silahlarının bu tür saldırıları caydırmada rol oynamaya devam ettiği" hatırlatıldı. Ayrıca, herhangi bir devlet veya devlet dışı aktöre nükleer silah teknolojisi, malzemesi veya uzmanlığı ile ilgili yapılacak her türlü transferden Pyongyang rejiminin sorumlu tutulacağı kaydedildi.

"ÇİN, ABD İÇİN HALA EN BÜYÜK TEHDİT"

En temel önceliğin "Çin'i caydırmak" olduğu ifade edilen belgede Çin'in "önümüzdeki yıllar için en önemli stratejik rakip" olmaya devam ettiği, ABD için en büyük güvenlik sorunu olduğu kaydedildi. Belgede, "ABD ulusal güvenliğine yönelik en kapsamlı ve ciddi meydan okuma, Çin'in Hint-Pasifik bölgesini ve uluslararası sistemi kendi çıkarlarına ve otoriter tercihlerine uyacak şekilde yeniden şekillendirmek için zorlayıcı ve giderek daha agresif bir şekilde çaba yürütmesidir" denildi. Çin ile savaşın ne kaçınılmaz ne de istenen bir şey olduğuna dikkat çekildi.

Rusya'nın "akut tehdit" olarak nitelendirildiği belgede, "Pentagon Rusya'nın ABD'ye, NATO üyelerine ve diğer müttefiklere yönelik saldırılarını caydırmaya odaklanacak" ifadeleri kullanıldı.