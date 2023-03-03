ABD'den Libya'daki taraflara ''BM'nin seçim planını uygulamaları'' çağrısı

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya'daki siyasi kesimlerden BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin seçimlerin bu yıl içinde yapılmasına ilişkin planına uymaları istendi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Bathily'nin seçim planının, Libya'da düzenlenecek seçimler için yasal bir zemine ulaşma konusunda Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) bu konuda attığı adımlara dayanacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Libya'nın önde gelen liderleri BM Özel Temsilcisi'nin planını yapıcı bir şekilde takip etmeli. Bu, onların Libya halkının ihtiyaçlarına hizmet etmeye sadık olduklarını kanıtlamaları için bir fırsattır." ifadeleri kullanıldı.

- Bathily'nin seçim planı

Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Libya'da bu yıl içerisinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.

Seçimlerin gerçekleşmesine yardımcı olmak için Libya Yüksek Düzeyli İdari Paneli kurma kararı aldığını aktaran Bathily, bu girişimin tüm tarafları bir araya getirmeyi amaçladığını söylemişti.

Bathily, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun da ateşkes anlaşmasının uygulanması hususunda ilerleme kaydettiğini, halihazırda ateşkesin muhafaza edildiğini bildirmişti.

Ayrıca Bathily, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM'nin kabul ettiği Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğin temel sorunları çözmek için yeterli olmadığını belirtmişti.

Bathily, "Libya'daki siyasi kesim, ciddi bir meşruiyet krizinden geçiyor. Birçok kurum, meşruiyetini yıllar önce kaybetti. Statükoyu değiştirmek isteyen tüm siyasi aktörler için öncelik bu krizi çözmek olmalı." uyarısında bulunmuştu.

- Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, devlet başkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor.

Değişiklik, devlet başkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclisin yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisinin merkezinin ise Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca, senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın üç bölgesi arasında eşit olarak belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisinin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

- Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.