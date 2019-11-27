ABD’den Libya’ya Hafter çıkarması

Libya’da 4 Nisan’da başkent Trablus’u işgal etmek üzere uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) yönelik operasyon başlatan fakat aylar geçmesine rağmen sahada ilerleme kaydedemeyen BAE destekli kukla diktatör Halife Hafter aniden kıymete bindi. Washington yönetimi aralarında ABD’nin Libya Büyükelçisi ve Pentagon’dan isimlerin de yer aldığı bir heyetle Libya’ya giderek Hafter’le görüştü. Kritik zirvede Hafter’den Kremlin’le ilişkilerini sonlandırması talep edildi.

ENERJİ PAZARLIĞI

ABD’li üst düzey bir heyetin, Libya’daki gelişmeler kapsamında General Halife Hafter ile görüştüğü belirtildi. Gizli zirvede Amerikan heyetinin ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Victoria Coates, ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, ABD Enerji Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Zais ve USAFRICOM Strateji, Katılım ve Programlar Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Steven de Milliano’dan oluştuğu öğrenildi. Toplantıda Amerika’nın enerji politikalarından sorumlu Zais’in yer alması Washington’ın Akdeniz’deki gaz ve petrol yataklarına göz diktiği sinyali verdi.

Amerikan Dışişleri’nden yapılan açıklamada, 24 Kasım’da geçekleşen görüşmenin Libya’daki çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması ve barışın sağlanması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

KREMLİN’DEN UZAKLAŞ

ABD’nin Libya’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan tam desteğine vurgu yapılırken, görüşme sırasında Libya’daki Rus faaliyetlerinin de ele alındığı dile getirildi. Açıklamada, “Yetkililer, Rusya’nın Libya halkının canını hiçe sayarak ülkedeki çatışmaları kötüye kullandığına dair endişelerini de dile getirdi” ifadelerine yer verildi. Ülke genelinde ateşkesin sağlanması adına tarafları bölen konularda Trablus merkezli yetkililer öncülüğünde ortak bir zemin oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “ABD, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyor” denildi.

WAGNER’E GÜVENİYOR

ABD’li heyetin beklenmedik ziyaretinin temelinde Rusya’nın Libya üzerindeki artan nüfuzu ve Hafter ile ilişkileri bulunuyor. Başkent Trablus’a gerçekleştirdiği işgal harekatında 7 ayda bir türlü ilerleme kaydedemeyen Hafter, son olarak Rus paralı askerlere başvurmuştu. Moskova’nın Ortadoğu ve Afrika’daki özel gücü olarak bilinen Rus güvenlik şirketi Wagner Grup, Libya’da Hafter güçlerinin yanında savaşırken görüntülenmişti.