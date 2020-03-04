İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0934
  • EURO
    6,7792
  • ALTIN
    321.325
  • BIST100
    111953
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den ''Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız'' açıklaması
Dünya

ABD'den ''Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız'' açıklaması

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, 'Libya'nın güvenliğini tehdit edenleri cezalandırmak' için Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile çalışacağını açıkladı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 16:22 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 16:34

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Trablus'ta bir araya geldi.

Harris, bu görüşmeyi, ABD'nin Libya'da kalıcı ateşkes sağlama çabalarına ve Libyalı tarafların barışçıl diyalog için bir araya gelmesine destek verdiğini teyit etmek için gerçekleştirdiğini belirtti.

Maslahatgüzar ayrıca Büyükelçiliğin, ABD tarafından çıkarılan; "Libya'da barış, güvenlik ve istikrarı tehdit edenlere karşı yaptırım" öngören 13726 sayılı yürütme emrinin uygulanması için İçişleri Bakanı Başağa ile çalışacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla Libya yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına ve Berlin Konferansı'nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

İdlib için kapalı oturumla ilgili önemli uyarı: Lütfen o bilgileri paylaşmayın

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.