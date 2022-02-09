ABD'den Lübnan-İsrail sinyali! Akdeniz'deki sınır anlaşmazlığında yeni gelişme

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 00:03 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 00:03

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere başkent Beyrut'a geldi.

Hochstein, Lübnan'ın MTV televizyonunda yayınlanan açıklamasında, iki ülke arasında deniz sınırının belirlenmesi konusunda boşlukları azalttıklarını ifade etti.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Hochstein, "Bir anlaşmaya varabiliriz. Lübnan ile İsrail'in buna karar vermesi gerekiyor. Anlaşmayı biz imzalamayacağız." diye konuştu.

Lübnan ya da İsrail tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.