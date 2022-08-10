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Dünya

ABD'den M23 üyelerine silah bırakma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7-8 Ağustos'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret ardından, ziyaretinin ikinci ayağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde açıklamalarda bulundu.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
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Blinken, Kongolu mevkidaşı Christophe Lutundula ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ruanda'nın komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek sağladığına dair raporları güvenilir bulduğunu ve durumdan çok endişeli olduğunu belirtti.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yle görüşmesinin odak noktasının KDC'nin doğusundaki çatışmalar olduğunu belirten Blinken, yarın Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile yapacağı görüşmesinde de bu konuyu odak noktası yapacağını sözlerine ekledi.

Tüm taraflara başta M23 olmak üzere tüm silahlı gruplara yönelik her türlü desteği sonlandırmaları gerektiğini belirten Blinken, M23 üyelerine silah bırakma ve barış sürecine katılma çağrısı yaptı.

- KDC ile Ruanda arasındaki gerginlik

KDC'nin doğusunda aylardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC Ruanda'yı M23 grubuna destek vermekle suçlarken, suçlamaları reddeden Ruanda ise KDC'ni kendi topraklarına bomba attığını ve sivillerin yaralanmasına sebep olduğunu ileri sürüyor.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçak seferleri karşılıklı olarak durdurulmuştu.

- Blinken'ın Afrika turu

Bakan Blinken'ın 7 Ağustos'ta Johannesburg'ta başlattığı Afrika turu, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda olmak üzere 3 ülkeyi kapsıyor.

Blinken'ın bu seyahatinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrika turunun hemen ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Afrika ülkelerinin Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız ve diyalogdan yana tutumu, bu turun önemli gündem maddelerinden birini teşkil ediyor.

Blinken, Afrika turunun üçüncü ayağında 10 Ağustos'ta Ruanda'yı ziyaret edecek.

  • Antony Blinken

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