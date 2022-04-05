ABD'den Macaristan seçimlerine yönelik ilk tepki: ''İyi yönetildi''

Günlük basın toplantısında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonunun kazandığı seçimleri değerlendiren Price, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinin seçime ilişkin değerlendirmesine katıldıklarını söyledi.

Price, "Ortaya koydukları ilk bulgular, Macaristan'ın parlamento seçimlerinde seçmenlere ayrıcalıklı alternatifler sunulduğunu ve iyi yönetildiği yönünde." ifadesini kullandı.

Seçimde iktidar partisi ile hükûmetin söylemleri arasındaki çizginin net olmadığı, seçim kampanyalarında kullanılan fonlar konusunda şeffaflığın olmadığı iddialarına değinen Price, seçimin rekabetçi bir ortamda geçtiğini ve iyi yönetildiğini belirtti.

Price, Macar yönetimine AGİT'in seçim kampanyalarına yönelik kaygılarına yanıt vermek üzere örgütle çalışması çağrısında bulundu.

Macaristan'da yapılan genel seçimi iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.