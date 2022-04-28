ABD'den 'mafya' taktiği yaptırım hazırlığı! Türkiye saatiyle 17:45'te başlayacak

Biden'ın ülkelerini işgal eden Ruslar ile mücadele eden Ukrayna'ya ciddi miktarda maddi destek sağlamak ve savaşı finanse etmek için Rus milyarderlerin varlıklarına el koyulmasının önünü açacak yasal düzenlemeler oluşturulması için Kongre'nin yardımını istemesi bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ABD'li yetkililerin mali yılın tamamlandığı Eylül'e kadar Ukrayna'ya askeri, insani ve ekonomik yardım sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacağını düşündükleri toplam rakamı isteyeceğini söyledi.

Beyaz Saray, Biden'ın ayrıca ABD'li yetkililerin Rus milyarderlerin varlıklarına el koymasına, el konulan nakit parayı Ukrayna'ya vermesine ve yaptırımları delenlere yönelik daha sert cezalar uygulamasına olanak sağlanmasını istediğini açıkladı.

Bu talep geçmişte ABD'nin mafya ile mücadelede kullandığı RICO yasasının yaptırımları delenlere karşı dava oluşturmak için de kullanılmasını da içeriyor.

Talepler arasında kara para aklama soruşturmalarında uygulanan 5 yıllık zamanaşımı süresinin 10 yıla çıkarılması ve kaynağının Rusya ile yapılan usulsüz işler olduğu bilinen ödemeleri kabul etmeyi de suç olarak kabul etmek de yer alıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batılı devletler Rusya'ya karşı çok sayıda yaptırım uygulamaya başlamış ve birçok Rus milyarder bu yaptırımların hedefi olmuştu.

ABD şimdiye kadar Ukrayna'ya 3 milyar dolardan fazla askeri yardım yapmıştı. ABD Hükümeti, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oldukları bilinen milyarderlere ait 30 milyar doları aşkın varlığın dondurulduğunu açıklamıştı.

Biden'ın Kongre'den talepleri TSİ 17:45'te görüşmesi bekleniyor.