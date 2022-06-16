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Dünya

ABD'den Mali'de terör saldırısı olabileceği uyarısı

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, Mali'de hükümet binaları ya da yabancıların sık gittiği yerlerde terör saldırısı olabileceği uyarısında bulundu.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 23:46 - Güncelleme:
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Büyükelçiliğin internet sitesinden paylaşılan açıklamada, başkent Bamako'daki hükümet binaları, otel, restoran, havalimanı veya büyükelçilikler gibi yabancıların sık uğradığı yerlere terör saldırısı düzenlenebileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi, Büyükelçilik çalışanları için 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı kaydedildi.

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, 29 Nisan ve 7 Mayıs'ta da benzer bir uyarıda bulunmuş ve vatandaşlara "Batılıların sık gittiği yerlerden uzak durmaları" tavsiye edilmişti.

Bamako'daki Raddisson Blu Otel'de 20 Kasım 2015'te, Mağrip El Kaidesi (Aqmi) bağlantılı bir grup tarafından düzenlenen terör saldırısında 27 yabancı hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2012'den bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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