ABD'den Mısır açıklaması: Dibeybe'ye karşı tutumuna katılmıyoruz

Mısır merkezli "Mada Masr" gazetesine konuşan Leaf, 12-14 Ekim arası Mısır'a yaptığı ziyaret ve Libya dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın Libya Başbakanı Dibeybe'ye karşı tutumuna değinen Leaf, "Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye tarafından desteklenen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye karşı tutumu konusunda bir anlaşmazlık olduğunu ancak stratejik hedefler üzerinde bir ortaklık olduğunu" ifade etti.

Leaf, "(Mısır'ın Dibeybe konusundaki tutumuna) kibarca katılmıyoruz, ancak bunun nihai olarak belirleyici faktör olduğunu düşünmüyoruz. Nihai hedef, oy vermek için kaydolan 3 milyona on yıl içinde ilk kez birleşik bir hükümet seçme fırsatını elde etmektir." ifadelerini kullandı.

Farklı görüş ayrılıklarından da yararlanmanın bir yolunun olduğunu ve Mısır temasları kapsamında Mısırlı yetkililere de Libya'da çıkarları bulunan ülkelerden oluşan büyük bir koalisyonun olması gerektiğini ilettiğini söyleyen Leaf, "Dibeybe'ye, hükümetini süresiz olarak meşru görmeyeceğimizi ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen siyasi sürece iştirak etmesi gerektiğini açıkça belirttik." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır yönetimi, Dibeybe hükümetinin meşruiyetini yitirdiğini ve Libya'nın geleceğini etkileyecek yeni anlaşmalara imza atmaması gerektiğini savunuyor.