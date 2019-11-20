Mısır'ın Rusya ile Sukhoi şirketinin ürettiği Su-35 tipi savaş uçağı müzakereleri konusunda AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Müttefik ve ortaklarımızı, Amerikanın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasasının (CAATSA) 231'inci bölümündeki yasal yaptırımlardan kaçınmak üzere Rusya ile yaptıkları işlemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

ABD'nin bu konuda tavrının net olduğunu ifade eden yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığının Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper'ın Mısır konusundaki açıklamalarını hatırlattı.

Cooper, Dubai Havacılık Fuarında, yaptırımları hatırlatarak "Onlar (Mısır) bunu zaten biliyor. Bu onlara yaptırım uygulamamız ve gelecekte ABD'den yapacakları silah alımlarını kaybetmeleri riskini beraberinde getiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Müsteşar açıklamasında ayrıca şunları kaydetmişti:

"Dürüst olmak gerekirse, Kahire'nin ABD'de kovaladığı fırsatlar var. Yıllardır Mısır ile stratejik bir ilişkimiz var. Mısır bölgesel güvenlikte önemli bir garantör ve tedarikçi olmuştur. Mısır'ın terörle mücadelesini takdirle karşılayan başka komşuları da var. Mısır'ı bunu nasıl başardığı konusunda düşünmeye teşvik ediyoruz."