İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mart 2021 Perşembe / 20 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4485
  • EURO
    8,9913
  • ALTIN
    410.429
  • BIST100
    1531.05
Dünya

ABD'den, Myanmar ordusuna tepki

ABD yönetimi, Myanmar'daki göstericilere yönelik şiddete tepki gösterdi

AA03 Mart 2021 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:42
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Myanmar'daki son durumu değerlendirdi.

Price, brifingde, "Sivil yönetimin restore edilmesi yönünde barışçıl çağrılar yaptıkları için Burma halkına uygulanan korkunç şiddet karşısında şok olduk. Burma ordusunun kendi halkına karşı uyguladığı şiddete karşı tüm ülkeleri tek ses olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusuna şiddete son verme ve yönetimin sivil hükümete yeniden devredilmesi çağrısında bulunan Price, son günlerde artan şiddeti en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü ayrıca, ülkede görev yapan basın mensuplarına yönelik şiddeti de kınadıklarını belirtti.

Price ayrıca, Myanmar ordusuna yönelik ilave yaptırımlar getirebileceklerini, bu ilave adımların doğru zaman ve koşullarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Myanmar'daki durumu takip ederken Arakan bölgesindeki durumu da yakından izlediklerini belirten Price, bölgedeki sivillerin durumunun kendileri için her zaman öncelik taşıdığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde sadece bugün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.