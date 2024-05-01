ABD'den Netanyahu'ya bir uyarı daha! Kara saldırısına karşıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Antony Blinken'ın Batı Kudüs'te Netanyahu'yla görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Miller, görüşmede esir takası mutabakatının bir parçası olarak Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını kaydetti.

Blinken'ın görüşmede, taraflar arasında yapılacak bir "ateşkesin önünde duran tarafın Hamas olduğunu" dile getirdiğini belirten Miller, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu arasında 4 Nisan'da gerçekleşen görüşmenin ardından Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında sağlanan "ilerlemeyi" ele aldığını ve Gazze'ye insani yardımların artmasının önemini vurguladığını aktardı.

Miller, yazılı açıklamasında, Blinken'ın Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısına ilişkin ABD'nin "net tutumunu" yinelediğini aktardı.

Ayrıca Miller, Blinken'ın ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini ve çatışmanın daha da genişlemesinden kaçınılması gerektiğine vurgu yaptığını kaydetti.

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sağlansa da sağlanmasa da Refah'a yönelik kara saldırısına başlayacaklarını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "ABD olarak Refah'a yönelik kara saldırısına karşıyız" mesajını dün bir kez daha yinelemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün düzenlediği basın brifinginde, Netanyahu'nun sözlerine ilişkin, "Refah'ta kapsamlı kara operasyonu görmek istemiyoruz. Oraya sığınmış olan 1,5 milyon insanın güvenlik ve emniyetini göz önünde bulundurmayan bir operasyon görmek istemiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

- İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.