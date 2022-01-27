ABD'den nükleer anlaşma hakkında açıklama

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 20:59 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 20:59

McGurk, Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Viyana'da devam eden İran ile nükleer görüşmelerin 8. turunun sona ermek üzere olduğunu belirten McGurk, "Anlaşmaya ulaşma şansı var, aynı şekilde ulaşamama şansı da çok yüksek. Her iki senaryoya da oldukça hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

McGurk, İran'ın nükleer kapasitesini son dönemde iyice artırdığına işaret ederek, "Nükleer silahları olan bir İran düşüncesi geceleri uykularımı kaçırıyor, ama bunun asla olmayacağı konusunda sizi temin ederim." dedi.

- "Suriye'de büyük çaplı askeri saldırıların bittiğine dair teminatımız var"

Suriye konusuna da değinen McGurk, ABD'nin hala Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye karşı olduğunu vurguladı.

McGurk, diğer ülkelerin belli konularda Esed rejimiyle irtibata geçmesine hayır demeyeceklerini belirterek, "Suriye'de büyük çaplı askeri saldırıların bittiğine dair teminatımız var. Savaş dönemi temelde bitti, bu durumu korumak istiyoruz." diye konuştu.