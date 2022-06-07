ABD'den 'nükleer' iddialarına cevap: Hızlı ve sert bir yanıt veririz

Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze testlerinin hemen arından, Güney Kore ve ABD kuvvetleri, Güney Kore'nin doğu kıyısında karadan karaya sekiz füze ateşledi.



Öte yandan bu yıl çok sayıda füze fırlatan Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez yakında bir nükleer silah test edeceğine dair artan endişeler var.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Kuzey Kore'nin Nükleer Bilimsel Araştırma Merkezi Yongbyon'daki ana nükleer tesisindeki kritik bölümleri genişletmek için çalışmalarına devam ettiğini ileri sürdü.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, üç ayda bir düzenlenen kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Hafif su reaktörünün (LWR) yakınında, Nisan 2021'den bu yana yapım aşamasında olan yeni binanın tamamlandığını ve iki bitişik binada inşaatın başladığını gözlemledik." dedi.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer test sahası olan Punggye-ri'de, muhtemelen bir nükleer test için 'hazırlık' sayılabilecek bazı işaretlerin olduğu iddia edildi.

ABD'DEN TEHDİT: GÜÇLÜ YANIT VERİRİZ

Nükleer bir testin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacağını belirten Grossi, olası bir testin ciddi endişe kaynağı olacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Salı günü Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun-dong ile Seul'de yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, Grossi'nin 'nükleer test' iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sherman, buradaki konuşmasında, "Herhangi bir nükleer test BM Güvenlik Konseyi kararlarını tamamen ihlal eder. Böyle bir teste hızlı ve sert bir yanıt veririz." ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomat, ABD yönetiminin görüşmelere açık olduğunu yineleyerek "Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyet beslemiyoruz. Pyongyang'ı istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı faaliyetlerini durdurmaya ve diplomasi yolunu seçmeye çağırmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.