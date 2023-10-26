ABD'den Orta Doğu'ya asker takviyesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasının ardından ABD'nin başta Irak ve Suriye'de yer alanlar olmak üzere Orta Doğu'daki üslerine yönelik saldırıların artması üzerine ABD Savunma Bakanlığı bir adım daha attı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, "daha geniş bir çatışmayı caydırma" ve "ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek" amacıyla Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini bildirdi.

Askerlerin nereye konuşlandırılacağı hakkında detay vermeyen Ryder, "İsrail'e gitmeyeceklerini doğrulayabilirim" dedi.

Ryder, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını söyledi.