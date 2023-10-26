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Dünya

ABD'den Orta Doğu'ya asker takviyesi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 'daha geniş bir çatışmayı caydırma” ve “ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek” amacıyla Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı.

IHA26 Ekim 2023 Perşembe 23:10 - Güncelleme:
ABD'den Orta Doğu'ya asker takviyesi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasının ardından ABD'nin başta Irak ve Suriye'de yer alanlar olmak üzere Orta Doğu'daki üslerine yönelik saldırıların artması üzerine ABD Savunma Bakanlığı bir adım daha attı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, "daha geniş bir çatışmayı caydırma" ve "ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek" amacıyla Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini bildirdi.

Askerlerin nereye konuşlandırılacağı hakkında detay vermeyen Ryder, "İsrail'e gitmeyeceklerini doğrulayabilirim" dedi.

Ryder, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını söyledi.

  • ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder
  • orta doğu
  • abd üssü

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