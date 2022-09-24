ABD'den örtülü tehdit: Bunun sonuçları olur

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta görüşme gerçekleştirdiği Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye, Çin'in Moskova yönetiminin egemen bir devleti (Ukrayna) işgaline destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'taki 77. BM Genel Kurulu marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. 90 dakika süren görüşmenin ana maddeleri Tayvan krizi ve Ukrayna oldu. Kritik görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, özellikle gerilim zamanlarında iletişim kanallarını açık tutmanın önemine dikkat çekti. Blinken ayrıca, ABD'nin uzun süredir devam eden tek Çin politikasıyla tutarlı olarak "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu" vurguladı. ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınadığını yineleyen Blinken, Çin'in Moskova yönetiminin egemen bir devleti işgaline destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Blinken, ABD'nin çıkarlarının kesiştiği noktalarda Çin ile iş birliğine de açık olduğunu dile getirdi.

ÇİN: "ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ KRİTİK BİR NOKTADA. TAYVAN SORUNU ÇİN'İN İÇ MESELESİDİR"

Çin Dışişleri Bakanı Wang görüşmede ABD'li mevkidaşı Blinken'e, "Tayvan sorunu Çin'in iç meselesidir ve ABD'nin bunu çözmek için hangi yöntemin kullanılacağına müdahale etme hakkı yoktur. Tayvan'ın bağımsızlığına açıkça karşı çıkmalı ve engellemeliyiz" dedi. Wang, "Çin-ABD ilişkileri kritik bir noktada. Dünyadan, tarihten ve iki halktan sorumlu bir tutum içinde olan iki tarafın, ikili ilişkilerin daha fazla bozulmasını engelleme, durumu yeniden istikrara kavuşturma noktasında doğru yaklaşımı benimsemesi ve bunun için çalışması zorunludur" ifadelerini kullandı. Wang, "Tayvan sorunu Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alıyor. Ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak bizim görevimizdir ve bu konuda kesinlikle hiçbir belirsizlik yoktur" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından da görüşmeye dair yapılan açıklamada, Washington'un Tayvan hakkında "çok yanlış, tehlikeli sinyaller" gönderdiği, Tayvan'ın bağımsızlık faaliyeti ne kadar yaygın olursa barışçıl bir çözüm olma ihtimalinin o kadar düşük olacağı ifade edildi.

TAYVAN KRİZİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Çin'in Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri tatbikatlar ve ABD Başkanı Joe Biden'ın adayı savunma sözü vermesinin ardından Tayvan üzerindeki gerilim giderek tırmanmıştı. Beyaz Saray, Tayvan politikasının değişmediğini vurgularken, Çin yönetimi Biden'ın açıklamalarının "bağımsız bir Tayvan isteyenlere yanlış sinyal verdiğini" ifade etmişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Temmuz ayında Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Tayvan hakkında "ateşle oynayanlar ateşle yok olacak" ifadeleriyle uyarıda bulunmuştu.