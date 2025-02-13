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Dünya

ABD'den PKK/YPG'ye ''Suriye'' darbesi: Yardımlarımız sonsuza kadar devam edemez

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu kamplara ilişkin, ABD yardımlarının 'sürmeyeceği' mesajını verdi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
ABD'den PKK/YPG'ye ''Suriye'' darbesi: Yardımlarımız sonsuza kadar devam edemez
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Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplantısında, Suriye'deki siyasi ve insani duruma ilişkin konuştu.

Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarının güvenliğinin sağlanmasında, ABD'nin hayati rol oynadığını vurgulayan Shea, "Ancak bu yardım sonsuza kadar devam edemez." ifadesini kullandı.

ABD'nin, uzun süredir bu yükün çok fazlasını sırtlandığını belirten Shea, "Kamplar ABD'nin doğrudan finansal sorumluluğu olarak kalamaz." dedi.

Shea, bu doğrultuda ülkelerden, bölgede kalan vatandaşlarını "süratle" geri çağırmalarını istedi.

- İRAN MESAJI

Suriye'de yeni kurulan ve "İsrail'i doğrudan çatışmaya çekmeye çalışan" gruplara ilişkin haberler konusunda endişeli olunduğunu kaydeden Shea, "Bu grupların, İran'ın Suriye'den ayrılmasından sonra bile İran'dan mali ve lojistik destek aldığı bildirilmektedir." diye konuştu.

İran'ın, bölgede varlığını yeniden inşa etme niyetinde olduğunu savunan Shea, "İran'a, Suriye'nin istikrar ve güvenliğini baltalamayı bırakması için hep birlikte çağrıda bulunmalıyız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "Suriye'de kapsayıcı geçiş" açıklamalarını da hatırlatan Shea, "ABD, konsey üyelerinin Suriye'nin geleceğinde, Suriyeli seslerin geniş bir şekilde temsil edilmesini teşvik etmeye devam etmesi gerektiğine inanmaktadır." ifadesini kullandı.

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