Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Polonya ve Fas'a silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 1,25 milyar dolar, Polonya'ya ise 655 milyon dolarlık askeri silah satışının onaylandığını Kongreye bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Fas ordusunun envanterindeki 162 "Abram" tankının modernizasyonu için Fas'a 1,25 milyar dolarlık askeri silah satışına onay verdiği ifade edildi.

Ajans ayrıca Polonya'ya da 20 HMARS roket sistemi için 655 milyon dolarlık satışın onaylandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının kararı bildirdiği Temsilciler Meclisi ve Senato bünyesindeki Silahlı Hizmetler ile Dışilişkiler Komiteleri 30 gün içinde itiraz etmediği takdirde kararlar yürürlüğe girecek.

Polonya bu yıl içinde ABD'den 10,5 milyar dolar değerinde Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenlerini satın almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, hafta başında ise Mısır'a 1 milyar dolar değerinde 10 AH-64 tipi "Appache" helikopterinin satışını onaylamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA